Пользователи Windows 10 остались без компьютерных игр фото: akket.com

Апрельское обновление Windows 10 лишило пользователей компьютерных игр. Возник также ряд других проблем, в частности падение fps и зависания.

Геймеры натолкнулись на такие проблемы после обновления десятой версии операционной системы Windows, сообщает iTechua.

Пользователи жалуются, что в компьютерные игры стало невозможно играть. Страдают любые конфигурации компьютеров. При этом между ними есть нечто общее. Это номера накопительных патчей. Оказалось, что сбои возникают после установки обновлений KB5001330 (версия 2004 года (20H1), KB5001337 (версии 1930 и 1909) и KB5000842.

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Профильные эксперты рекомендуют для решения проблемы избавиться от последнего обновления.

К концу лета Microsoft выпустит долгожданный сервис Cloud PC. Он предназначен в основном для корпоративных пользователей. Операционная система будет доступна по подписке и будет гарантировать доступ к приложениям Microsoft для повышения производительности.