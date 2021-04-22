Zoom получила новые функции фото: economiahoy.mx

Программа для видеосвязи Zoom получила обновление. Речь идет о совершенствовании процесса аннотаций и улучшения реакций.

Ранее функционировали только шесть реакций. Отныне участники встречи могут использовать различные эмоциональные реакции. К ним относятся смайлы с разным оттенком кожи, информирует Pingvin.Pro.

Организаторы звонка могут ограничить реакцию стандартными шестью, если они считают это нужным. Для некоторых учетных записей администраторы или их владельцы должны самостоятельно включить полный набор эмодзи.

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Улучшили также функцию аннотации. Новый инструмент добавили для Windows, macOS и Linux. Новая функция позволяет аннотации автоматически исчезать в течение нескольких секунд.

Если пользователи рисуют аннотации на планшете Android или iOS, то появляется новая функция автофигуры. Она превращает их в прямые линии, прямоугольники и овалы.

С 1 июня 2021 года Google начнет удерживать налоги из блогеров, которые монетизируют контент. Такие нововведения касаются блогеров независимо от страны проживания. Размер налога составляет от 0% до 30% и зависит от того, предоставил ли блогер информацию налоговой службе США.