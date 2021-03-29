Китайский зонд Тяньвень-1 сделал необычные фотографии Марса. На них зафиксирован серповидный Марс с четкой текстурой поверхности.

С помощью камеры среднего разрешения он сделал панорамные фотографии Красной планеты, сообщает НВ.

Автор: CNSA Получили необычное изображение Красной планеты

Марсианский зонд Тяньвень-1 уже месяц работает на парковочной орбите вокруг Марса. По данным CNSA, камеры высокого и среднего разрешения, а также спектрометр для анализа состава минералов и другие полезные нагрузки на борту были последовательно включены для исследования Красной планеты и получения научных данных о ней.

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Тяньвень-1, который состоит из орбитального аппарата, который спускается, и марсохода проработает на орбите еще около трех месяцев. Наиболее сложной частью миссии будет мягкая посадка — автономный процесс работы зонда, который длится от 7 до 8 мин. Зонд будет использовать свою аэродинамическую форму, парашют и ретроракету для торможения и опускания ножек для приземления.

Архитектурная фирма ABIBOO представила дизайн первого города на Марсе. Компания хочет обустроить более 5 марсианских городов, а также космическую столицу Nüwa.