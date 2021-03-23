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вторник, 23 марта 2021 11:21

На Марсе хотят создать 5 городов
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На Марсе хотят создать 5 городов
Фото: Euronews Living
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов

Архитектурная фирма ABIBOO представила дизайн первого города на Марсе. Компания хочет обустроить более 5 марсианских городов, а также космическую столицу Nüwa.

Nüwa будет функционировать как обычный город с множеством офисов, домов и зеленых насаждений, сообщает Hypebeast.

Компания планирует построить столицу на склоне горы, чтобы защитить жителей от атмосферной радиации или давления. Кислород в основном будут производить растения, продукты питания на 90% будут растительными, а энергия будет поступать от солнечных батарей.

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"Нам пришлось провести большой анализ, основанный на вычислениях и работе с учеными, чтобы попытаться понять, на какие обстоятельства наткнемся. Условия Марса очень специфические, например гравитация, которая составляет лишь 1/3 от силы тяжести на Земле", - сказал основатель архитектурной студии ABIBOO Альфредо Муньос.

По его словам, вода - одно из самых больших преимуществ Марса. Именно она поможет получить соответствующие материалы для строительства.

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса показал, как меняются времена года на Сатурне.

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