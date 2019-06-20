Показали уникальную фотографию астероида Бенну

Автор: The Verge Фото астероида Бенну

С максимально близкого расстояния космический аппарат NASA OSIRIS-REx сделал подробный снимок астероида Бенну.

У небесного тела апарат находится с конца 2018 года, сообщает The Verge.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что осталось от галактики после столкновения с Млечным Путем

Изображение имеет высокое разрешение. Благодаря этому можно увидеть каменистую поверхность Бенну. Также заметно и камень, который находится на южной стороне астероида.

OSIRIS-REx сделал фото после того, как космический корабль второй раз вышел на орбиту вокруг Бенну.

Космический аппарат OSIRIS-REx показывал экваториальный хребет астероида Бенну крупным планом.