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четверг, 20 июня 2019 13:57

Показали уникальную фотографию астероида Бенну

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Автор: The Verge
  Фото астероида Бенну
Фото астероида Бенну

С максимально близкого расстояния космический аппарат NASA OSIRIS-REx сделал подробный снимок астероида Бенну.

У небесного тела апарат находится с конца 2018 года, сообщает The Verge.

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Изображение имеет высокое разрешение. Благодаря этому можно увидеть каменистую поверхность Бенну. Также заметно и камень, который находится на южной стороне астероида.

OSIRIS-REx сделал фото после того, как космический корабль второй раз вышел на орбиту вокруг Бенну.

Космический аппарат OSIRIS-REx показывал экваториальный хребет астероида Бенну крупным планом.

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