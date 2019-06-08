Сколько будет стоить туристический полет в космос

Полет в космос будет стоить $ 59 млн. Фото: obozrevatel.com

$ 59 млн. будет стоить полет туриста в космос.

Финансовый директор NASA Джефф Дэвит сообщил об этом CBS News.

Штаты платят России за место на корабле "Союз" $ 80 млн. Места на борту космического корабля Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon будут стоить NASA около $ 58 млн.

"Я ожидаю, что стоимость будет в этом диапазоне для частных космонавтов", - сказал он.

"Коммерциализация низкой околоземной орбиты позволит NASA сосредоточить ресурсы для высадки первой женщины и следующего мужчины на Луну до 2024 года, что станет первым этапом создания устойчивого лунного присутствия и подготовки к полетам на Марс", - пояснил Дэвит.

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Станция сможет принимать около 12 туристов в год.

Для коммерческих операций NASA выделит 90 часов рабочего времени штатного экипажа. Астронавтов NASA могут привлекать в коммерческий маркетинг в роли поддержки за камерой.

На странице Космического центра имени Линдона Джонсона в Facebook представлено новое панорамное видео модуля. Ролик помогает понять, в какой тесноте находятся космонавты.