Показали уникальное фото спиральной галактики

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
3 Просмотров: 1773
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 351
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6 Просмотров: 1368
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 225
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 693
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 6120
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 810
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 378
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 603
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 675
Фото
Все фото
4
8
4
7
4
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Миллиардер Безос слетал в космос
Миллиардер Безос слетал в космос
Безос отправляется в космос: где и когда смотреть
Безос отправляется в космос: где и когда смотреть
Осуществили первую мягкую посадку на Марс
Осуществили первую мягкую посадку на Марс
Впервые в истории продали искусственное сердце
Впервые в истории продали искусственное сердце
Видео
Все видео
Российский модуль на МКС помешал запуску корабля NASA
Российский модуль на МКС помешал запуску корабля NASA
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Ровер Perseverance начал поиски жизни на Марсе
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
Брэнсон отправляется в космос - трансляция онлайн
Космический корабль Cargo Dragon "приводнился" в море
Космический корабль Cargo Dragon "приводнился" в море
Компания с Украины придумала революционный метод борьбы с комарами. Стартап поразил США
Компания с Украины придумала революционный метод борьбы с комарами. Стартап поразил США
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1296
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 225
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 756
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2223
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1845
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1279
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 12:59

Показали уникальное фото спиральной галактики

  Комментировать

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сфотографировал спиральную галактику IC 1954 в созвездии Часы.

Галактика в этом созвездии расположена в почти 45 млн световых лет от Земли, сообщает обсерватория.

"Телескопу удалось сделать фото благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3", - говорится в сообщении.

Автор: esahubble.org
  Можно увидеть яркую полоску, а вокруг нее спиралевидные "рукава"
Можно увидеть яркую полоску, а вокруг нее спиралевидные "рукава"

В Центре фотографии видны яркая полоса и спиралевидные "рукава", окутанные темными облаками пыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У NASA перезапустили роботу телескопа Hubble

Телескоп Hubble запустили на орбиту 24 апреля 1990-го. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ. Аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов. В конце апреля Hubble сделал снимок туманности Ожерелье, которая расположена на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали уникальное фото спиральной галактики». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Москва попросила помощи США

В Одессе вспыхнула эпидемия

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13095
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка Просмотров: 7992
Полно места и расход до 6 литров горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
Полно места и расход до 6 литров горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
18
 Просмотров: 5913
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4284
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники Просмотров: 3627
Наука+ИТ
Ряду пользователей Android запретят вход в Google-аккаунты
Ряду пользователей Android запретят вход в Google-аккаунты Просмотров: 135
Ученые бьют тревогу: в Гренландии массово тают ледники
Ученые бьют тревогу: в Гренландии массово тают ледники Просмотров: 261
Telegram получил масштабное обновление: что изменили
Telegram получил масштабное обновление: что изменили Просмотров: 207
Блоггеров будут учить в университетах
Блоггеров будут учить в университетах Просмотров: 180
Защита авторских прав Game Dev компании
Защита авторских прав Game Dev компании
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
6
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
3
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
Голосов: 3813
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть