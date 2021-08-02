Показали уникальное фото спиральной галактики

Космический телескоп Hubble Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса сфотографировал спиральную галактику IC 1954 в созвездии Часы.

Галактика в этом созвездии расположена в почти 45 млн световых лет от Земли, сообщает обсерватория.

"Телескопу удалось сделать фото благодаря широкоугольной универсальной камере WFC3", - говорится в сообщении.

Автор: esahubble.org Можно увидеть яркую полоску, а вокруг нее спиралевидные "рукава"

В Центре фотографии видны яркая полоса и спиралевидные "рукава", окутанные темными облаками пыли.

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Телескоп Hubble запустили на орбиту 24 апреля 1990-го. За 31 год своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 18 тыс. научных работ. Аппарат провел 1,2 млн целевых наблюдений за 38 тыс. космических объектов. В конце апреля Hubble сделал снимок туманности Ожерелье, которая расположена на расстоянии 15 тыс. световых лет от Земли.