Показали, как над Землей загорелся временный спутник

Астрономы из австралийского Университета Кертин сняли гибель временного спутника Земли.
Снимок сделала благодаря сети автоматических камер Desert Fireball Network, сообщает Naked Science.
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Устройства позволили зафиксировать пролет спутника с нескольких точек и рассчитать траекторию. Она указала, что болид мог быть не простым астероидом, а одним из "временных спутников" Земли.
Скорость болида достигала 11 км/с. Его траектория оказалась практически вертикальной. Угол падения исключает вероятность того, что тело является фрагментом искусственного объекта, а медленное движение не похоже на обычный околоземное астероид.
Астрономы впервые увидели кольцо астероидов другой звездной системы.
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