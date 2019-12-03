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вторник, 03 декабря 2019 21:50

Показали, как над Землей загорелся временный спутник

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Автор: American Meteor Society
  Спутник, который загорелся
Спутник, который загорелся

Астрономы из австралийского Университета Кертин сняли гибель временного спутника Земли.

Снимок сделала благодаря сети автоматических камер Desert Fireball Network, сообщает Naked Science.

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Устройства позволили зафиксировать пролет спутника с нескольких точек и рассчитать траекторию. Она указала, что болид мог быть не простым астероидом, а одним из "временных спутников" Земли.

Скорость болида достигала 11 км/с. Его траектория оказалась практически вертикальной. Угол падения исключает вероятность того, что тело является фрагментом искусственного объекта, а медленное движение не похоже на обычный околоземное астероид.

Автор: American Meteor Society
  Траектория болида
Траектория болида

Астрономы впервые увидели кольцо астероидов другой звездной системы.

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Дата
03
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