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пятница, 21 июня 2019 10:14

Показали, как глобальное потепление разрушает ледники Гренландии

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Автор: Steffen M. Olsen
  Глобальное потепление повлияло на ледники Гренландии
Глобальное потепление повлияло на ледники Гренландии

Лето-2019 станет для Гренландии рекордным с таяния.

Таяние Гренландии продолжается с июня по август. Его пик приходится на июль, в самый жаркий месяц. В период, когда сделали снимок - 13 июня, таяние задело более двух миллиардов тонн льда. Такие показатели являются чрезвычайно большими для этого времени, сообщает CNN.

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В ходе исследования ученый из Датского метеорологического института Стеффен Малскаер ехал по леднику с упряжкой собак. В этот период покров льда должен быть равным и твердым. Однако вода достигала щиколоток собак.

От таяния в первую очередь пострадают Жители Гренландии, которые передвигаются по льду во время транспортировки, охоты и рыболовства, написал в Twitter Стефан Малскаер.

Начиная с 1980-х годов, скорость таяния Гренландского ледникового щита увеличилась в шесть раз.

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Дата
21
июня

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