Показали, как глобальное потепление разрушает ледники Гренландии

Лето-2019 станет для Гренландии рекордным с таяния.

Таяние Гренландии продолжается с июня по август. Его пик приходится на июль, в самый жаркий месяц. В период, когда сделали снимок - 13 июня, таяние задело более двух миллиардов тонн льда. Такие показатели являются чрезвычайно большими для этого времени, сообщает CNN.

В ходе исследования ученый из Датского метеорологического института Стеффен Малскаер ехал по леднику с упряжкой собак. В этот период покров льда должен быть равным и твердым. Однако вода достигала щиколоток собак.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA