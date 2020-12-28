Похожа на Млечный Путь: Hubble показал новую галактику

Спиральную галактику NGC 2217, расположенную в созвездии Большого Пса, удалось сфотографировать телескопу Hubble.

По размеру она похожа на Млечный Путь, сообщается на сайте обсерватории.

От нашей планеты галактику разделяет примерно 65 млн световых лет.

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Автор: Hubble Телескоп показал на фото новую галактику

В ее центре есть много звезд, которые образуют светящуюся полосу. Она также окружена набором плотно закрученных спиральных рукавов.

Важная роль в эволюции таких видов галактики отведена центральной полосе. Именно она помогает перенаправить газ от диска в центр галактики. Перенесенный газ и пыль потом или образуют новые звезды, или поступают в сверхмассивную черную дыру в центре галактики. Сверхмассивные черные дыры расположены почти во всех крупных галактиках.

Ученые смогли заснять нановспышки на Солнце, возможно, впервые за всю историю. Есть теория, что они нагревают солнечную корону до невероятных температур, сообщает NASA.