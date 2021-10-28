Подросткам разрешили удалять свои фото из результатов Google поиска

даление изображения из результатов поиска Google не удаляет его из интернета. Фото: pixabay.com

Компания Google разрешила детям и подросткам до 18 лет удалять свои фотографии из результатов поиска. Также это смогут сделать их родители или опекуны.

Для удаления Google потребует сообщить некоторые личные данные несовершеннолетнего, говорится в блоге компании.

"Мы верим, что это изменение поможет молодым людям больше контролировать цифровой след и то, где их изображения можно найти в поиске", - говорится в заявлении Google.

Чтобы удалить фото, необходимо отправить запрос и указать имя и возраст несовершеннолетнего. Нужно также предоставить компании URL-адреса фотографий, которые нужно удалить и условия поиска, по которым снимки появляются в поисковой выдаче. Если фото просят удалить родители или опекуны, Google потребует доказать родство.

После этого команда Google рассмотрит запрос и при необходимости свяжется для получения любой дополнительной информации. После удаления фото поступит оповещение на почту.

Удаление изображения из результатов поиска Google не удаляет его из интернета. Если фото ребенка используют на каком-то сайте, то Google советует связаться с вебмастером ресурса и попросить его удалить фотографию.

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