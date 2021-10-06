Google принудительно введет двойную проверку для входа в аккаунты

В настоящее время 10% активных учетных записей используют двухфакторную аутентификацию. Фото: pixabay.com

Компания Google планирует по умолчанию ввести двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности учетных записей 150 млн пользователей.

Вместе с миллионами пользователей Google на двухэтапную проверку входа в аккаунт до конца года переведут более 2 млн авторов YouTub-контента, говорится в блоге компании.

"2SV - это основное правило безопасности для Google. У пользователей появится запрос, который потребует нажатия на мобильном устройстве", - сообщили в компании.

Пользователи также смогут использовать для авторизации аппаратные ключи безопасности. Google ежегодно выпускает их более 10 тыс.

Только 10% активных учетных записей используют двухфакторную аутентификацию. Еще одним надежным инструментом безопасности учетных записей является диспетчер паролей. Разработчики планируют добавить возможность генерации надежных паролей для других приложений, а также функцию просмотра списка сохраненных паролей в меню приложения Google.

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4 и 5 октября в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел глобальный сбой. Проблемы в работе коснулись также мессенджера WhatsApp и других сервисов. Сбой вызвало удаление записей DNS, которые сообщают, как найти страницы соцсетей в интернете. В понедельник их удалили из таблиц глобальной маршрутизации, а через несколько часов возникла ошибка в конфигурации.