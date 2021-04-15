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четверг, 15 апреля 2021 16:32

Под видом "Новой почты" - обнаружили опасный вирус

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Под видом &quot;Новой почты&quot; - обнаружили опасный вирус
Под видом "Новой почты" - обнаружили опасный вирус фото: ITC.ua

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA обнаружила новый мошеннический метод в сети. Хакеры рассылают вредоносное программное обеспечение, маскируя его под сообщение от "Новой почты".

Если пользователь перейдет по опасным ссылкам, то найдет архив, который содержит вредоносное программное обеспечение Agent Tesla, информирует пресс-служба CERT-UA.

Письма содержат информацию якобы от "Новой почты" об отправке груза. Пользователя просят перейти по ссылке для просмотра деталей отправки.

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Массовые рассылки коснулись электронных почтовых адресов государственных органов Украины.

Agent Tesla является усовершенствованным трояном удаленного доступа - RAT. Вирус может отслеживать и собирать данные о вводе данных с клавиатуры, а также делать скриншоты и получать учетные данные из браузеров или почтовых служб пользователей.

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn подверглась хакерской атаке. Данные 500 млн профилей оказались в руках хакера, и он готов их продать. Успел опубликовать пример с 2 млн записей.

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