Данные 500 млн пользователей LinkedIn оказались в руках хакера фото: cleverstaff.net

Социальная сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn подверглась хакерской атаке. Данные 500 млн профилей оказались в руках хакера, и он готов их продать.

Успел опубликовать пример с 2 млн записей, информирует Insider.

В базе - имена пользователей, адреса электронной почты, номера телефонов, информация о месте работы и т. д. Всю имеющуюся информацию он оценил четырехзначной суммой в биткоинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цену на iPhone 12 Pro рекордно уменьшили

Пока неизвестно, каким образом он получил данные. Компания уверена, что никакого взлома не было, а на продажу выставили базу публично доступной информации, собранной с платформы.

Личные данные 533 млн пользователей Facebook появились в открытом доступе. В перечень пользователей также попала информация о разработчике и основателе соцсети Facebook Марка Цукерберга. В данных речь идет о личной информации лиц из 106 стран. Это полные имена, места и даты рождения, биографические данные, номера телефонов, идентификаторы Facebook и в некоторых случаях адреса электронной почты.