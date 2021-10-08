Почти 60% кибератак в мире устроены Россией - отчет

Россияне устраивают кибератаки зачастую в мире. Фото: Reuters

Россия чаще всех организует кибератаки в мире, за ними стоит 58% совершенных при поддержке государств кибернападений.

Основными целями становились правительственные ведомства и аналитические центры в США, Украине, Великобритании и членах НАТО, говорится в отчете Microsoft по кибербезопасности.

Был рассмотрен период с июля 2020 по 30 июня 2021 года.

В прошлый аналогичный период на Россию приходилось 52% зафиксированных в мире кибератак.

По 2020-2021 гг., по информации Microsoft, на втором месте оказалась КНДР - 23%. Доля кибератак, связанных с Китаем - 8%, но степень успешности достиг 44%.

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Российские хакеры, стоящие за атакой в ​​2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети. Они использовали новые инструменты и приемы в некоторых своих операциях этого года.