Почти 60% кибератак в мире устроены Россией - отчет

 
Ексклюзивы
1/5
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 909
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3411
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1035
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1125
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1386
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1656
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1260
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 702
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
4
4
5
4
6
Астронавты NASA впервые вырастили перец в космосе
Астронавты NASA впервые вырастили перец в космосе
Мужчина пытался нелегально провезти в Украину 60 новых айфонов
Мужчина пытался нелегально провезти в Украину 60 новых айфонов
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
Первый в истории гражданский экипаж вернулся на Землю
Компания Брэнсона возобновила продажу билетов на полет в космос и назвала цену
Компания Брэнсона возобновила продажу билетов на полет в космос и назвала цену
Видео
Все видео
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Билеты на поезда дальнего следования можно купить в Viber и Telegram
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Официант-робокот подает устрицы и шашлык в столичном ресторане
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
Первая гражданская миссия SpaceX: трансляция запуска стартует в 23:02 по Киеву
Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию
Соучредитель Apple открыл собственную космическую компанию
Искусственный интеллект помог онкобольному актеру вернуть потерянный голос
Искусственный интеллект помог онкобольному актеру вернуть потерянный голос
Интервью
1/5
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 324
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 720
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 990
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2088
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 504
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 270
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 01:37

Почти 60% кибератак в мире устроены Россией - отчет

  Комментировать
Почти 60% кибератак в мире устроены Россией - отчет
Россияне устраивают кибератаки зачастую в мире. Фото: Reuters

Россия чаще всех организует кибератаки в мире, за ними стоит 58% совершенных при поддержке государств кибернападений.

Основными целями становились правительственные ведомства и аналитические центры в США, Украине, Великобритании и членах НАТО, говорится в отчете Microsoft по кибербезопасности.

Был рассмотрен период с июля 2020 по 30 июня 2021 года.

В прошлый аналогичный период на Россию приходилось 52% зафиксированных в мире кибератак.

По 2020-2021 гг., по информации Microsoft, на втором месте оказалась КНДР - 23%. Доля кибератак, связанных с Китаем - 8%, но степень успешности достиг 44%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский хакер атаковал более 100 компаний в США и Европе

Российские хакеры, стоящие за атакой в ​​2020 году федеральных агентств США, в последние месяцы пытались проникнуть в американские и европейские правительственные сети. Они использовали новые инструменты и приемы в некоторых своих операциях этого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почти 60% кибератак в мире устроены Россией - отчет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 6588
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 5841
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 4194
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
 1 Просмотров: 3438
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3411
Технологии
Астронавты NASA впервые вырастили перец в космосе
Астронавты NASA впервые вырастили перец в космосе
4
 Просмотров: 252
Космический корабль NASA намеренно столкнется с астероидом
Космический корабль NASA намеренно столкнется с астероидом Просмотров: 585
Google принудительно введет двойную проверку для входа в аккаунты
Google принудительно введет двойную проверку для входа в аккаунты Просмотров: 351
Телескоп Hubble сделал уникальную фотографию "танцующих" галактик
Телескоп Hubble сделал уникальную фотографию "танцующих" галактик Просмотров: 225
В работе Telegram произошел масштабный сбой
В работе Telegram произошел масштабный сбой Просмотров: 351
Больше всего комментируют
19
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
3
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
Голосов: 123
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть