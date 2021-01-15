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пятница, 15 января 2021 17:35

Почему власть отменила красные дипломы?

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Почему власть отменила красные дипломы?
Отменили "красные дипломы". Фото: Ярослава Фонина

С начала 2021 года в Украине произошли изменения в оформлении дипломов после окончания высших учебных заведений. Отныне так называемого "красного диплома" не будет существовать. Об этом говорится в приказе №1571 от 29 декабря 2020-го, подписанном главой Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом.

"Тогда, когда я учился, иметь красный диплом был почетно. Это давало перспективы в трудоустройстве. Когда существовало распределение (ранее вузы направляли на работу в разные регионы. - Gazeta.ua), ты мог выбирать место трудоустройства. Тогда красный диплом имел смысл. Сейчас это почти не работает ", - рассказал Gazeta.ua Заслуженный учитель Украины Виктор Громовой.

По его мнению, власти должны не отменять красные дипломы - поскольку это слишком легкий путь - а наоборот, заставить их "работать" на студентов.

"Власть должна была выбрать 1 из 2 путей. 1-й - создать систему стимулов, которые побуждали бы молодежь получать дипломы с отличием. Так, например, это могли бы быть повышенные стипендии, трудоустройство или гранты по завершению обучения. 2-й путь простой: отменить их и не стимулировать молодежь хорошо учиться. И это логично, что власть избрала 2-й путь, поскольку в последнее время наблюдается политика деинтеллектуализации населения и деградация образования", - сообщил Виктор Громовой.

Кроме этого, педагог считает, что отмена дипломов с отличием сейчас не слишком повлияет на желание учиться. Поскольку, по его словам, благодаря деградации образования большинство студентов привыкло "не напрягаться":

"На студента с жаждой обучения смотрят, как на чудака. Ибо основные причины поступлений - "чтобы был диплом", "так сказали родители", для парней - "откосить от армии".

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Ранее студенты получали следующие дипломы: младшего бакалавра; младшего бакалавра с отличием - красный диплом; бакалавра; бакалавра с отличием; магистра; магистра с отличием; доктора философии; доктора философии европейского образца; доктора наук.

Министр образования Сергей Шкарлет утвердил формы дипломов, среди которых нет "красных": диплом младшего бакалавра; бакалавра; магистра; доктора философии; доктора искусства; доктора наук.

Также утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Приняли и новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указываться образовательно-квалификационный уровень.

Для выпускников без гражданства, в дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра будут дополнительно указывать год поступления и полное название учебного заведения.

Скандал с рекомендациями Министерства образования и науки Украины для учителей, которые проводят дистанционные уроки, развернулся в соцсетях.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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