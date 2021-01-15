"Долой идиотов-рекомендателей из МОН" - учителя предлагают флешмоб

Скандал с рекомендациями Министерства образования и науки Украины для учителей, которые проводят дистанционные уроки, развернулся в соцсетях.

Инфографику с рекомендациями для учителей опубликовали на официальной странице Министерства образования и науки в Facebook.

Фото: facebook.com/UAMON

Изображение сопровождали разъяснениями в текстовом виде.

"Следите за собственным внешним видом. Внешний вид не менее важен как во время онлайн-уроков, так и во время офлайн-обучения. Поэтому выбирайте привычное одеяние для работы в онлайн-формате. Следите за фоном во время видеозвонков. На фоне не должно быть посторонних предметов, которые предоставляли бы личную информацию - имя, фамилия, личные фото, сертификаты", - рекомендуют в МОН.

Педагогов возмутила рекомендация МОН следить за внешним видом и выбирать соответствующий фон для обучения.

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За неделю пост Минобразования набрал более 300 комментариев и более 2 тыс. репост.ов Многие пользователи выразили возмущение такими советами.

"Так и вижу методические рекомендации: особенности применения фона педагогическими работниками 1-й, 2-й и высшей категории, а также методистами", - пишет пользователь Роман Евсеев.

"Интересно, а много было среди разработчиков этих нововведений людей связанных с образованием? Думаю, что нет. У нас сейчас образованием занимаются все кому не лень. Санстанция, МЧС, администрация - все вместе что-то намутять, а учителя, дети и родители все это разгребают ", - пишет Людмила Сидорчук.

Некоторые рекомендуют вместо запустить учительский флешмоб.

Автор: facebook.com/UAMON Инфографика правилам для учителей, которые проводят онлайн уроки, вызвала возмущение у пользователей соцсетей

"Можно запустить флешмоб - проводить дистанционные уроки с надписью "Долой идиотов-рекомендателей с МОН". Уверена, в этом учителя будут едины", - комментирует пользователь Тата Слипченко.

В ответ на вопрос, откуда появились такие рекомендации, в МОН оправдываются - мол, это только советы. Причем не от Минобразования, а от общественной организации.

Возобновить учебу в школах Киева для учеников 1-4 классов призвал мэр города Виталий Кличко. По его словам, дистанционное обучение учащихся в младших классах неэффективно. Соответствующее обращение он адресовал к Минобразованию и правительству.