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четверг, 28 декабря 2017 17:30

Почему важно, чтобы дети верили в Деда Мороза

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Почему важно, чтобы дети верили в Деда Мороза
Дед Мороз, Святой Николай, Зубная Фея и другие сказочные герои нужны детям - психолог Фото: открытые поисковые системы

Дед Мороз, Святой Николай, Зубная Фея и другие сказочные герои нужны детям, чтобы верить в победу добра над злом и во взрослом возрасте уметь бороться со сложными ситуациями, убеждена столичный психолог Ольга Крамаревич.

"Легенда про Деда Мороза или Святом Николая - это пример вечной борьбы добра и зла, в результате которой добро побеждает. Кроме того, эта сказка учит детей верить в чудеса, добавляет ребенку уверенности, веры в себя и в людей. К тому же это - прекрасная семейная традиция, передающаяся из поколения в поколение и укрепляющая семью. Ежегодно родители "подрабатывают" волшебниками, творят чудеса своим детям. Те вырастают и продолжают делать то же самое - уже для своих малышей", - говорит психолог.

Вымышленные персонажи должны приносить радость, а не пугать.

"Никогда не используйте вымышленных персонажей для запугивания детей. Например, рассказы про Бабу Ягу, Чудовище, Бабая, которые живут на балконе или под кроватью - ни к чему хорошему не приведут. А даже могут испортить впечатление и о Дедушке Морозе. Он также будет ассоциироваться у ребенка со злом ", - говорит Ольга Крамаревич.

Накануне Нового Года родители должны написать с детьми письмо Деду Морозу.

"В интернете можно найти множество идей написания. В магазинах продают много таких писем уже с печатью и "адресом" Деда Мороза. Каждая мама знает своего ребенка лучше других, она знает, что будет интересно сыну или дочери, и как это подать.

Что касается моего 3-летнего сына, мы с мужем уже сейчас рассказываем ему про Деда Мороза, о том, что он невидимый, приносит подарки всем, кто чистит зубы, кто добр и щедр. Зато сын рассказывает, что хотел бы получить в подарок от Деда Мороза, мы ему подсказываем. Если сын придумывает какие-то непосильные подарки, мы объясняем, почему Дед Мороз не сможет ему принести робота-пылесоса, или настоящего самолета ... Весь этот процесс - очень веселый и увлекательный! Такие разговоры с ребенком позволяют понять его желания, предпочтения, научить выделять важное, научить его самого понимать, что он хочет на самом деле, а что не очень, делать выбор. Все это понадобится во взрослой жизни ", - говорит психолог.

Если рассказать детям правду рано, они перестанут доверять людям.

"Буквально неделю назад услышала разговор в детском саду. Одна девочка, лет 5-ти, активно убеждала подруг, что Деда Мороза не существует. Родители рассказали ей, что он - выдумка. Подруги же не хотели верить ей, спорили. Я наблюдала за ситуацией и видела печаль в глазах всех, особенно девочки, раскрывала всем правду. Она сама была разочарована тем, что узнала, потому и хотела разочаровать этим известием и других детей. Родители рано рассказали ей правду. Зачем разочаровывать детей? Их впереди во взрослой жизни ждет еще много разочарований. Зачем уже в 5-летнем возрасте разрушать эту веру в чудо да так резко ... Неужели нам, родителям, так жалко для детей немного сказки? ", - рассказывает Ольга Крамаревич.

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Дети сами подскажут, когда им нужно рассказать правду про Деда Мороза.

"Дети живут в фантазиях, они легко додумывают, проигрывают ситуации в игре - именно так познают жизнь и мир. И как только ребенку становится неинтересной игра — он готов воспринимать реальность. Дети сами подсказывают родителям, когда можно рассказывать, кто такой тот Дед Мороз, или Зубная Фея. Как правило, это происходит в возрасте 7-10 лет. Как это сделать - каждый выбирает сам. Я планирую рассказать сыну о том, что Деда Мороза не существует, так, как это описано в "Лучшей правде о Санта-Клауса", - продолжает женщина.

Символ 2018 - Собака. Поскольку это домашнее животное, которое любит тепло и уют, астрологи советуют дарить пижамы, домашние спортивные костюмы, полотенца или постельное белье с изображением собак, пледы, покрывала. Также везти в Новом году с мягкими игрушками-щенками, собаками-роботами, статуетками, скульптурами в виде этих четвероногих.

Автор: Анастасия ЯКОВИШИНА
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