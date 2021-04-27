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вторник, 27 апреля 2021 18:43

Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций

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Почему в Украине распространен &quot;черный бизнес&quot; по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций фото: pon.edu.ua

26 апреля депутаты от ОПЗЖ Илья Кива защитил диссертацию по государственному управлению на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Журналисты решили исследовать текст диссертации и обнаружили, что она содержит вымышленные страницы сборников, а также поддельные справки.

"В Украине функционируют сотни специализированных ученых советов, которые занимаются не наукой или оценкой научных диссертаций, а обычными собранием взяток. Ни для кого не секрет, что этот "черный бизнес" годы существует в Украине. Чаще всего это касается педагогики, социальных коммуникаций, государственного управления. Вокруг этой проблемы существует огромная индустрия по написанию так называемых диссертаций. Хотя те работы, которые пишут на заказ, не имеют ничего общего с наукой", - говорит Gazeta.ua бывший заместитель министра образования Украины, вице-президент по бакалаврским программам Киевской школы экономики Егор Стадный.

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По словам эксперта, Закон "О высшем образовании" предусматривает санкции для спецсоветов, которые пропускают и положительно оценивают диссертации с плагиатом.

"Их можно за это наказывать, лишая права участвовать в спецсоветах на некоторое время. Пока будет существовать спрос на научные степени, до тех пор будет индустрия по написанию диссертаций на заказ. Надо снимать этот спрос. Во-первых, есть вопрос доплат за ученое звание, которое идет после получения научных степеней. Для ученых эти доплаты символические. Нельзя сказать, что они за этими доплатами выстраиваются. Для судей, например, эти доплаты значительно больше. Нужно сделать так, чтобы люди, которые не имеют ничего общего с наукой, просто не лезли туда. На время это остановит конвейер создания фейковых научных степеней. Нужно, чтобы в спецсоветах участвовали люди из-за рубежа. Мы должны разворачивать новую систему присуждения степеней постепенно", - добавил Егор Стадный.

16 апреля Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. За это проголосовали единогласно 13 членов комиссии в Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Киву сопровождали неизвестные в черном, которые блокировали журналистам вход в аудиторию. Также в Институте были нардепы от ОПЗЖ.

Автор: Алёна Лищук
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