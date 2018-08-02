Почему негативные мысли утром опасные

Утром нужно думать о хорошем. Фото: life.pravda.

Психологическое напряжение утром может негативно сказаться на всему дне.

Исследование провели американские медики Центра здорового старения штата Пенсильвания, пишет 24tv.ua.

Ученые следили за группой добровольцев. Изучали, в каком настроении они начинали свой день. Оказалось, если после пробуждения человек чувствует дискомфорт от мыслей о новом день - это плохо отражается на ее мышлении.

Утренняя напряженность негативно сказывалась на памяти и способности к запоминанию.

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Снижение активности функционала рабочей памяти ведет к ошибкам, ведь возникают проблемы с концентрацией. Особенно это опасно для людей пожилого возраста через когнитивный спад.

Тревожность - состояние внутреннего беспокойства. Он приобретается в детстве. Тревожными могли быть родители. В раннем возрасте с человеком могло произойти что-то такое, что вселило ей уже во взрослой жизни страх.