Почему иностранные студенты едут учиться в Украину - МОН провело исследование

Исследования проводились для того, чтобы выявить проблемы, связанные с интеграцией иностранных студентов в учреждения высшего образования Украины. Фото: pixabay

Роль иностранных студентов важна в образовательном процессе каждого учебного заведения в Украине.

Более 40% иностранных студентов выбрали украинские вузы из-за качества обучения, свидетельствуют результаты исследования привлекательности украинского высшего образования для иностранных студентов, передает пресс служба МОН.

Исследования проводились для того, чтобы выявить проблемы, связанные с интеграцией иностранных студентов в учреждения высшего образования Украины.

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"Мы должны бороться за хорошую репутацию: обеспечивать высокое качество обучения и создавать комфортные условия для прибытия, обучение и досуга иностранных студентов", - отметил заместитель министра образования Андрей Витренко.

Согласно исследованию, 40%-60% опрошенных иностранцев выбрали обучение в Украине из-за стоимости обучения; 35% опрошенных выбрали украинское образование из-за легкости признания диплома на родине; а 42% - из-за желания учиться в одной из европейских стран.

На вопрос "Как иностранцы подавали документы на получение приглашения на обучение?" они ответили так: 73,03% воспользовались услугами рекрутинговых компаний, и только 1,12% непосредственно работали с сайтом ЗВО, который выбрали для обучения.

Иностранцы узнали об Украине: по совету друзей - 50,7%; через частную рекрутинговую компанию - 30,7%; через сайт - 5,2%.

Касаемо препятствий для иностранных студентов в Украине, то 72,3% имели проблемы с получением виз и других документов для прибытия в Украину. А 50% опрошенных хотят, чтобы произошло улучшение условий проживания в общежитиях.

Иностранцы от 1 до 3 месяцев тратят на получение визы, чтобы приехать в Украину. А тратят на подготовку документов с целью получения визы от $500 до тыс.

Поэтому благодаря этому исследованию, Украинский государственный центр международного образования предлагает следующие меры: упрощение и ускорение процедуры получения виз на обучение; увеличение консульских представительств в странах, которые имеют заинтересованность в образовательных услугах украинских вузов; обеспечение свободного выбора языка обучения для иностранных граждан в соответствии с образовательными возможностями украинских вузов; создание на государственном уровне Ассоциации выпускников украинских вузов; обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг с расширением спектра образовательных возможностей украинских вузов в соответствии с запросами рынка и развития технологий.

До запуска единой электронной платформы для иностранцев готовятся в Украине. Благодаря платформе иностранные студенты смогут дистанционно вступать в украинские университети, сообщает пресс-служба МОН. По словам заместителя министра образования и науки Украины Артура Селецкого, МОН предлагает разработать на базе электронной платформы 3 э-кабинета - для иностранного студента-абитуриента, для учебных заведений, а также для центральных органов исполнительной власти.