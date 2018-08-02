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четверг, 02 августа 2018 15:50

Почему абитуриенты выбирают "Право" и "Менеджмент", а не "Физику" и "Химию"

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Почему абитуриенты выбирают &quot;Право&quot; и &quot;Менеджмент&quot;, а не &quot;Физику&quot; и &quot;Химию&quot;
Абитуриенты подали 919 тыс. заявлений в вузы. Фото: lduvs.edu.ua

Вступительная кампания вышла на финишную прямую. Вчера вузы обнародовали списки рекомендованных на бюджет.

Больше всего заявлений абитуриенты подали на "Филология", "Право" и "Менеджмент". Меньше - на естественные и математические специальности.

"Нынешние абитуриенты стараются избегать специальностей, связанных с традиционными для Украины индустриями, которые находятся в состоянии стагнации. Мало заявлений также подают на фундаментальные науки. Они переживают не лучшие времена в нашей стране", - комментирует Gazeta.ua" эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.

Не популярны также специальности, которые ассоциируются у выпускников школ с тяжелым трудом и необходимостью окунуться в специальные знания.

"Этим можно объяснить настороженность как по математике, физике и химии, так и по специальностям, связанным с атомной энергетикой или авиационной и ракетно-космической техникой. По этим специальностям в Украине трудно найти высокооплачиваемую работу", - добавляет специалист.

Тенденция к уменьшению спроса на естественные специальности характерна не только для Украины, говорит эксперт. В Великобритании, несмотря на заинтересованность учениками наукой, лишь 15% стремятся в будущем стать учеными.

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"В мире существует и другая глобальная тенденция. Она связана с тем, что современная молодежь ориентирована на отношения человек-человек, вместо человек-машина. Последнее было характерно для предыдущих этапов индустриальной революции. Абитуриенты не рассматривают обучение в украинских заведениях высшего образования государственной формы собственности как непосредственную подготовку к профессиональной деятельности. Исключение составляют медицинские специальности, а также специальности по естественным наукам для тех, кто планирует в дальнейшем строить карьеру ученого", - говорит Николай Скиба.

Поступающие зарегистрировали более 162 тыс. Электронных кабинетов. В электронной форме 903 тыс., в бумажной - около 11 тыс. Больше всего документов подали на "Филология" и "Право".

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