По Марсу движутся гигантские песчаные дюны

Фото: Journal of Geophysical Research

Ученые впервые получили свидетельство движения огромных дюн на поверхности Марса - волн песка высотой до 50 м, передвигающихся по планете.

Их перемещение вялое, но постоянное, и раньше его никто не замечал. Об этом сообщает Journal of Geophysical Research: Planets.

Мегадюны, созданные ветром, составляют от 5 до 50 м высотой. Их на поверхности Красной планеты немало, и о них давно известно благодаря спутниковым снимкам. Однако до сих пор никто не замечал, чтобы они двигались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Марсе не выявили признаков жизни

Ранее песчаные дюны Марса, что значительно больше земных, объясняли как древний результат климатического воздействия. Но новое исследование астрономов из обсерватории Каподимонте в Италии показало, что эти многотонные холмы мигрируют с места на место в двух экваториальных зонах планеты. Таким образом, эти образования - не застывшие структуры, а "живой" процесс, происходящий прямо сейчас. В отличие от земных дюн, они могут мигрировать по всем направлениям. Это свидетельствует о наличии сильных ветров, изменяющих рельеф планеты. Правда, передвигаются марсианские насыпи на самом деле очень вяло - на 12-19 см в год. Как пояснил старший исследователь Симон Сильвестро в интервью журналу Inside Science, зафиксировать движение этих структур помогли 10 лет спутниковых наблюдений.

Ученые объясняют, что эта особенность марсианских дюн не сможет помешать людям, которые, вероятно, когда-то достигнут этой планеты. Поскольку движение их долей даже не заметят - настолько он медленный.

Объединенные Арабские Эмираты впервые в арабском мире успешно осуществили запуск зонда "Надежда" к Марсу. Марсоход "Надежда" весом в почти полторы тонны к Красной планете долетит за семь месяцев. Красную планету "Надежда" будет изучать с орбиты. Сосредоточится на атмосфере, климате, погоде. В частности, будет исследовать циркуляцию воздушных потоков в разное время и сезоны и попытается исследовать, почему планета потеряла воду.