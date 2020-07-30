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четверг, 30 июля 2020 08:47

По Марсу движутся гигантские песчаные дюны
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Ученые впервые получили свидетельство движения огромных дюн на поверхности Марса
Фото: Journal of Geophysical Research
Ученые впервые получили свидетельство движения огромных дюн на поверхности Марса
Ученые впервые получили свидетельство движения огромных дюн на поверхности Марса

Ученые впервые получили свидетельство движения огромных дюн на поверхности Марса - волн песка высотой до 50 м, передвигающихся по планете.

Их перемещение вялое, но постоянное, и раньше его никто не замечал. Об этом сообщает Journal of Geophysical Research: Planets.

Мегадюны, созданные ветром, составляют от 5 до 50 м высотой. Их на поверхности Красной планеты немало, и о них давно известно благодаря спутниковым снимкам. Однако до сих пор никто не замечал, чтобы они двигались.

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Ранее песчаные дюны Марса, что значительно больше земных, объясняли как древний результат климатического воздействия. Но новое исследование астрономов из обсерватории Каподимонте в Италии показало, что эти многотонные холмы мигрируют с места на место в двух экваториальных зонах планеты. Таким образом, эти образования - не застывшие структуры, а "живой" процесс, происходящий прямо сейчас. В отличие от земных дюн, они могут мигрировать по всем направлениям. Это свидетельствует о наличии сильных ветров, изменяющих рельеф планеты. Правда, передвигаются марсианские насыпи на самом деле очень вяло - на 12-19 см в год. Как пояснил старший исследователь Симон Сильвестро в интервью журналу Inside Science, зафиксировать движение этих структур помогли 10 лет спутниковых наблюдений.

Ученые объясняют, что эта особенность марсианских дюн не сможет помешать людям, которые, вероятно, когда-то достигнут этой планеты. Поскольку движение их долей даже не заметят - настолько он медленный.

Объединенные Арабские Эмираты впервые в арабском мире успешно осуществили запуск зонда "Надежда" к Марсу. Марсоход "Надежда" весом в почти полторы тонны к Красной планете долетит за семь месяцев. Красную планету "Надежда" будет изучать с орбиты. Сосредоточится на атмосфере, климате, погоде. В частности, будет исследовать циркуляцию воздушных потоков в разное время и сезоны и попытается исследовать, почему планета потеряла воду.

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30
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