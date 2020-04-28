Первый кондиционер боролся с влагой, а не с температурой

Первые кондиционеры не делали помещение прохладнее. Фото: googleusercontent.com

28 апреля 1914 года в США запатентовали воздушный кондиционер. Он предназначался не столько для охлаждения воздуха, сколько для борьбы с влажностью.

Первый кондиционер изобрел американец Уиллис Кэрриер в 1902 году. Его изобретение приобрело популярность сначала на территории США, и уже в сороковых годах прошлого века распространилось по миру.

На сегодня существуют шесть видов кондиционеров: сплит-система, оконный кондиционер, моноблок, мобильный кондиционер, мультисплит-системы, инверторный кондиционер.

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Китайские ученые Гонконгского университета науки и технологии разработали "антивирусное покрытие" против Covid-19. Вещество с рабочим названием МАР-1 можно распылять на любые поверхности. По словам профессора Джозефа Квана, эффект сохраняется и после высыхания на протяжении 90 дней. Само покрытие безопасно для кожи и для окружающей среды, пишет Reuters.