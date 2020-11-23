Павел Дуров раскритиковал IPhone12 Pro

Только что испытал новый IPhone12 Pro Фото:gazeta

Прошло 9 лет после смерти основателя Apple Стива Джобса, а компания до сих пор функционирует благодаря его технологиям и репутации. Глобальных инноваций компания не изобрела - такой отзыв о новом IPhone12 написал основатель мессенджера Telegram и бывший директор соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров в Instagram.

"Только что испытал новый IPhone12 Pro - какой же это огромный аппарат. Как раздутая версия IPhone 5, который выпустили 2012 году. Только еще с уродливым подбором камер, которые торчат в 3 стороны. Широкие рамки остались на месте, поэтому соотношение дисплея и корпуса на низком уровне, а гаджет выглядит устаревшим ", - пишет основатель Павел Дуров.

После смерти Стива Джобса новых инновационных свершений компания не осуществила. А то, что продажи IPhone упали на 21% по сравнению с прошлым годом является следствием застоя корпорации, считает он.

"Если корпорация Apple сохранит такую ​​тенденцию, то через 7-10 лет доля IPhone на мировом рынке будет незначительной", - добавил Павел.

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Новым iPhone 12 Pro можно измерять рост человека. Встроенный сканер LiDAr можно использовать не только для работы с элементами дополненной реальности, но и как ростомер.