Рекордная по размерам озоновая дыра над Арктикой - затянулась. фото CNN

Рекордная по размерам озоновая дыра над Арктикой - затянулась. Об ее появлении над Арктикой ученые заявили в марте.

Появление дыры было связано с чрезвычайно мощными полярными вихрями, а ее закрытие не связано со снижением выбросов вредных газов, - сообщает CNN со ссылкой на Службу мониторинга атмосферы Коперника.

"Covid-19 и карантинные меры скорее всего никак с этим не связаны. Озоновая дыра появилась из-за необычного полярного вихря и никак не связана с качеством воздуха", - говорится в сообщении CAMS в Twitter.

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Полярная ячейка, или полярный вихрь - элемент циркуляции земной атмосферы в приполярных районах Земли. Имеет вид приповерхностного вихря, который закручивается на запад, исходя из полюсов. Полярный вихрь над Арктикой обычно более слабый из-за присутствия рядом суши и горных хребтов, которые влияют на погоду.

Озоновый слой располагается на высоте от 12 до 50 км над Землей и защищает ее от ультрафиолетового излучения. Антарктическая озоновая дыра образовалась в результате попадания в атмосферу химических соединений и появляется каждый год.

Озоновый слой над Антарктидой восстановился настолько, что фактически остановил большинство тревожных изменений в атмосфере Южного полушария.