Откуда в Украину едет больше всего студентов

С начала 2018-го более 25,2 тыс. студентов-иностранцев получили официальное приглашение на обучение в Украине.

Такую статистику обнародовал Украинский государственный центр международного образования МОН Украины.

"В этом году возможность учиться в Украине получили больше иностранцев, чем в предыдущие годы. За семь месяцев 2017 года зарегистрировали 18 214 приглашений. В 2016-м количество приглашений составило около 12 тыс.", - рассказала директор УГЦМО Елена Шаповалова.

Автор: МОН

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Наибольший спрос на украинское образование у жителей Марокко - 4 254, Индии - 3 210 и Нигерии - 1 987.

Ежегодный прирост иностранных студентов в Украине составляет 10%. В целом в украинских вузах обучают 66 310 иностранных студентов из 147 стран мира. Больше всего отправляют своих граждан на обучение в Украину Индия, Азербайджан, Марокко, Туркменистан, Нигерия, Грузия, Турция, Египет, Узбекистан и Иордания.