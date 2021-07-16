Осуществили первую мягкую посадку на Марс

Фото: galspace.spb.ru

20 июля 1976 году беспилотный отсек американского космического корабля "Викинг-1" совершил первую в истории человечества мягкую посадку на поверхность Марса.

Космическая программа "Викинг" американского агентства Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства стала последней из серии полетов для изучения Марса.

"Викинг-1" запустили 20 августа 1975-го с мыса Канаверал, штат Флорида. Перед полетом спусковые модули тщательно стерилизовали для предотвращения заражения Марса земными формами жизни.

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19 июня 1976 года "Викинг-1" вошел в околомарсианскую орбиту. Посадка отделяемого аппарата на поверхность Марса запланирована на 4 июля 1976-го, в честь двухсотлетия со дня независимости США. Однако изображения запланированного места приземления показали его непригодность для безопасной посадки. В течение первого месяца полетов вокруг Марса проводилось интенсивное фотографирования поверхности планеты в поисках места для приземления. Только 20 июля в 8:51 от "Викинга-1" отделился от специального модуля и в 11:53 совершил посадку в районе Chryse Planitia, начав передачу фотографий марсианской поверхности.

Орбитальный аппарат "Викинг-1" проработал до 7 августа 1980 года, спускаемый аппарат - до 11 ноября 1982-го. Связь с ним была потеряна в результате ошибки оператора при обновлении программного обеспечения, привела к выходу из строя солнечных батарей.

В сентябре 1976 года запустили "Викинг-2", модуль которого впоследствии также совершил посадку на Марс. Во время спаренной миссии поверхность Марса сфотографировали с разрешением 150 - 300 м. На них видно пустынную местность с красноватым грунтом и камнями. Основными элементами в почве, по данным рентгено-флуоресцентного спектрометра "Викингов", были кремний, железо, кальций, алюминий и титан. Оба аппарата взяли образцы почвы для анализа на наличие жизни, однако однозначных следов жизнедеятельности микроорганизмов обнаружить не удалось.

Вертолет Ingenuity совершил девятый полет над поверхностью Марса. Он был самым длинным из всех ранее выполненных. Вертолет завершил свой девятый и наиболее сложный полет, пролетев 166,4 с. со скоростью 5 м/с.