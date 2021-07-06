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вторник, 06 июля 2021 03:03

Вертолет NASA совершил сложный полет над Марсом

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Вертолет Ingenuity совершил 9 полет над поверхностью Марса. Он был самым длинным из всех ранее выполненных.

"Вертолет завершил свой девятый и наиболее сложный полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 метров в секунду. Посмотрите на этот снимок тени Ingenuity, сделанный с помощью его навигационной камеры", говорится в Twitter NASA.

То есть вертолет смог продержаться над поверхностью планеты 166 секунды.

Автор: @NASAJPL
  Роторный корабль завершил свой самый сложный полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 м/с.
Роторный корабль завершил свой самый сложный полет, пролетев 166,4 секунды со скоростью 5 м/с.

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Предыдущий полет Ingenuity состоялся в конце июня.

Вертолет был доставлен на Красную планету вместе с марсоходом Perseverance NASA 18 февраля этого года, после почти 7 месяцев полета. Свой первый полет Ingenuity совершил 19 апреля.

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