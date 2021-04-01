Основали самую мощную технологическую компанию мира фото: wired.com

1 апреля 1976 года американский предприниматель Стив Джобс и конструктор первого персонального компьютера Стив Возняк основали компанию Apple. Она проектирует и разрабатывает бытовую электронику, программное обеспечение и онлайн-сервисы.

Один из основателей Стив Возняк предлагал назвать компанию Banana. До 9 января 2007 года компания имела официальное название Apple Computer. Отказ от слова Computer в названии демонстрирует смену основного фокуса корпорации с традиционного для нее рынка компьютерной техники на рынок бытовой электроники.

Логотип компании разработал известный американский дизайнер Роб Яноф.

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Apple является первой американской компанией, чья капитализация превысила $1 трлн. Это произошло во время торгов акциями компании 2 августа 2018 года. В этот день компания также стала самой дорогой публичной компанией в истории, обойдя капитализацию предыдущего рекордсмена - компанию PetroChina.

К устройствам, которые разрабатывает компания, принадлежат смартфон iPhone, планшет iPad, персональный компьютер Mac, портативный медиаплеер iPod и умные часы Apple Watch. Разработанное компанией программное обеспечение имеет операционные системы OS X и iOS, медиаплеер iTunes, веб-браузер Safari и приложения iLife и iWork. К онлайн-сервисам относятся iTunes Store, iOS App Store, Mac App Store и iCloud.

Apple - это крупнейшая в мире технологическая компания по объему активов и третий крупнейший в мире производитель мобильных телефонов. Apple стала первой компанией в Соединенных Штатах Америки, стоимость которой превысила $700 млрд. Компания нанимает 115 тыс. работников на постоянной основе и имеет 453 магазина розничной торговли в 16 странах.

Американская компания Apple планирует построить масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии. Его разместят в Центральной Калифорнии.