Apple построит хранилище для солнечной энергии

Американская компания Apple планирует построить масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии. Его разместят в Центральной Калифорнии.
Проект будет хранить 240 мегаватт-часов энергии. Этот показатель будет обеспечивать питание для 7 тыс. домов, сообщает ARS Technica.
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Хранилище будет сотрудничать с 130-мегаваттной солнечной фермой, которую компания уже создала для обеспечения дневной энергии в своей штаб-квартире в Купертино.
В то же время компания готова делиться своими наработками в сфере сохранения экологии с другими компаниями.
Миллиардер Билл Гейтс вкладывает $ 100 млн в проект солнечного геоинжиниринга. В рамках этой инициативы исследователи из Гарварда предлагают бороться с глобальным потеплением путем уменьшения нагрева Земли от солнечных лучей.
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