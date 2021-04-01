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четверг, 01 апреля 2021 09:51

Apple построит хранилище для солнечной энергии

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Apple построит хранилище для солнечной энергии
Apple построит хранилище для солнечной энергии фото: ARS Technica

Американская компания Apple планирует построить масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии. Его разместят в Центральной Калифорнии.

Проект будет хранить 240 мегаватт-часов энергии. Этот показатель будет обеспечивать питание для 7 тыс. домов, сообщает ARS Technica.

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Хранилище будет сотрудничать с 130-мегаваттной солнечной фермой, которую компания уже создала для обеспечения дневной энергии в своей штаб-квартире в Купертино.

В то же время компания готова делиться своими наработками в сфере сохранения экологии с другими компаниями.

Миллиардер Билл Гейтс вкладывает $ 100 млн в проект солнечного геоинжиниринга. В рамках этой инициативы исследователи из Гарварда предлагают бороться с глобальным потеплением путем уменьшения нагрева Земли от солнечных лучей.

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Дата
01
апреля

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