Определили сроки прохождения ВНО в следующем году

 
Ексклюзивы
1/5
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
Дзюба, Жадан, Курков, Роговцева и еще 145 определили лучший языковой законопроект
Просмотров: 1260
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
3 Просмотров: 2538
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
Тимошенко вместо Порошенко: разрушили миф о качественных изменениях
1 Просмотров: 1521
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Власть развязала бандитам руки: адвокат прокомментировал нападения на активистов
Просмотров: 693
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Порошенко остановит нападения на активистов или общество изменит власть - эксперт
Просмотров: 198
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
14 Просмотров: 8829
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
Порошенко хочет показать, что выполняет обещания
3 Просмотров: 2115
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
"Был, есть и буду бандеровцем": Дмитрий Ярош празднует День рождения
5 Просмотров: 10467
"Два месяца делал кальян в виде паровоза" - Виталий Демидюк
"Два месяца делал кальян в виде паровоза" - Виталий Демидюк
Просмотров: 1422
Рассказали, какой интерес Москвы на выборах в Верховную Раду
Рассказали, какой интерес Москвы на выборах в Верховную Раду
Просмотров: 855
Фото
Все фото
11
8
7
7
9
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
NASA показало первую победу в исследовании короны Солнца
Сообщили, когда завершат строительство Мемориала жертв Голодомора
Сообщили, когда завершат строительство Мемориала жертв Голодомора
Состоялся первый фестиваль для родителей &quot;Smart Fest: Освіта&quot;
Состоялся первый фестиваль для родителей "Smart Fest: Освіта"
Путешествие в межзвездное пространство: 41 год назад запустили аппарат &quot;Вояджер-1&quot;
Путешествие в межзвездное пространство: 41 год назад запустили аппарат "Вояджер-1"
Слезы, радость и страх - эмоциональное 1 сентября в фото
Слезы, радость и страх - эмоциональное 1 сентября в фото
Видео
Все видео
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Украинские школьники получат "звездные азбуки"
Украинские школьники получат "звездные азбуки"
Взрыв звезды впервые сняли на видео
Взрыв звезды впервые сняли на видео
Ученые готовят революцию - обнародовали список прорывных технологий
Ученые готовят революцию - обнародовали список прорывных технологий
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 117
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1161
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5004
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9459
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 октября 2018
Просмотров: 558
Гаманці й коробка з-під порошку
Це була забава мого покоління — хлопців із 1970-х. Коли футбол, купання в річці й риболовля набридали, Сергій канючив: — Юрко, ...
вторник, 02 октября 2018 12:23

Определили сроки прохождения ВНО в следующем году

  Комментировать
Определили сроки прохождения ВНО в следующем году
ВНО-2019 продлится с 20 мая по 12 июля. Фото: osvita.uz.ua

В следующем году внешнее независимое оценивание будет проходить с 20 мая по 12 июля.

Регистрация на основную сессию начнется 5 февраля и закончится 25 марта 2019-го. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников для прохождения ГНА в форме ВНО до 18 марта, сообщает УЦОКО.

Дополнительного периода для перерегистрации ученики не будут иметь. Изменить регистрационные данные можно будет только до последнего для регистрации - 25 марта.

ВНО, как и в прошлом году, начнется тестированием по математике - 21 мая. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня. Последнюю будут сдавать химию - 13 июня.

О результатах прохождения ВНО сообщат на информационных страницах участников до 25 июня 2019-го. .

Результаты тестирования по математике, украинскому языку и литературе и физике объявят до 14 июня. По иностранным языкам и биологии - до 20 июня. По истории Украины, географии, химии - до 25 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министерство образования хочет облегчить жизнь будущим абитуриентам

Ученики из оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыму смогут зарегистрироваться до 20 мая. Они будут сдавать ВНО в дополнительную сессию. Ее график обнародуют до 30 апреля 2019-го.

Выпускникам 11 класса результаты ВНО по 3 предметам будут зачислят как результаты государственной итоговой аттестации. Ученики должны обязательно сдать: украинский язык и литературу, математику или историю Украины. Третий предмет из списка: история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Определили сроки прохождения ВНО в следующем году». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Первую национальную гвардию создали из крестьян

К голодающим студентам пришел будущий президент

Самое читаемое
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
Голая и аппетитная: фитнес-модель удивила откровенными фото с едой
13
 Просмотров: 107743
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
Как одевались и что делали: на 100-летних фото показали украинских селян
52
 Просмотров: 57179
&quot;Подходящими были только каркас и днище&quot; - на OldCarLand показали уникальную парадную &quot;Волгу&quot;
"Подходящими были только каркас и днище" - на OldCarLand показали уникальную парадную "Волгу"
20
 Просмотров: 47458
Для владельцев &quot;евроблях&quot; подготовили новую ловушку
Для владельцев "евроблях" подготовили новую ловушку Просмотров: 18676
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой &quot;Мисс Украина&quot;
Шикарная и раскованная: соблазнительные фото новой "Мисс Украина"
12
 Просмотров: 15679
Наука+Образование
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
Обирають Нобелівського лауреата з фізики (онлайн-відео)
 Просмотров: 18
Больше Биг Бена - к Земле летит астероид
Больше Биг Бена - к Земле летит астероид Просмотров: 648
Ученые научились передавать мысли людей
Ученые научились передавать мысли людей Просмотров: 891
Создали самое сильное магнитное поле в мире
Создали самое сильное магнитное поле в мире
 Просмотров: 1062
5 легких способов сказать "нет"
5 легких способов сказать "нет" Просмотров: 414
Больше всего комментируют
14
Объяснили, чем Тимошенко собирается привлекать избирателей
5
Порошенко поблагодарил Путина
5
По Керченскому мосту в оккупированный Крым поехал крупногабаритный транспорт
3
"Она готова идти на переговоры" - о чем Тимошенко будет договариваться с Путиным, если станет президентом
2
Помним: имена всех воинов, погибших в сентябре на Донбассе
Голосов: 2879
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua