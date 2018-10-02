Определили сроки прохождения ВНО в следующем году

ВНО-2019 продлится с 20 мая по 12 июля. Фото: osvita.uz.ua

В следующем году внешнее независимое оценивание будет проходить с 20 мая по 12 июля.

Регистрация на основную сессию начнется 5 февраля и закончится 25 марта 2019-го. Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников для прохождения ГНА в форме ВНО до 18 марта, сообщает УЦОКО.

Дополнительного периода для перерегистрации ученики не будут иметь. Изменить регистрационные данные можно будет только до последнего для регистрации - 25 марта.

ВНО, как и в прошлом году, начнется тестированием по математике - 21 мая. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 23 мая, по испанскому, немецкому, французскому языкам - 27 мая, по английскому языку - 28 мая, по физике - 30 мая, по истории Украины - 4 июня, по биологии - 6 июня, по географии - 11 июня. Последнюю будут сдавать химию - 13 июня.

О результатах прохождения ВНО сообщат на информационных страницах участников до 25 июня 2019-го. .

Результаты тестирования по математике, украинскому языку и литературе и физике объявят до 14 июня. По иностранным языкам и биологии - до 20 июня. По истории Украины, географии, химии - до 25 июня.

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Ученики из оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыму смогут зарегистрироваться до 20 мая. Они будут сдавать ВНО в дополнительную сессию. Ее график обнародуют до 30 апреля 2019-го.

Выпускникам 11 класса результаты ВНО по 3 предметам будут зачислят как результаты государственной итоговой аттестации. Ученики должны обязательно сдать: украинский язык и литературу, математику или историю Украины. Третий предмет из списка: история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.