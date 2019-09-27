Определили, что утоляет жажду лучше воды

Молоко лучше всего утоляет жажду Фото: Hi-News.ru

Наиболее эффективно борется с жаждой молоко животного происхождения.

Соответствующие исследования проводили ученые из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.

Животное молоко содержит сахарную лактозу, немного белка и жира. Они замедляют отток жидкости из желудка и помогают не испытывать жажду долгое время.

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Неплохо справляется с жаждой и кофе, если выпить две-три чашки напитка с кофеином. Если добавить две столовые ложки молока, то снизится мочегонный эффект.

"Пиво в больших объемах приводит к меньшей потере воды, чем виски, так как в первом случае вы просто потребляете больше жидкости. Крепкие алкогольные напитки в чистом виде обезвоживают, разбавленные спиртные напитки - нет", - говорит автор исследования профессор Рональд Моган.

Также ученые доказали, что сок и содовая увлажняют гораздо хуже. Фруктовые соки или кола находятся в желудке значительно дольше, чем другие напитки.

В январе ученые узнали, что употребление газированной воды влияет на память, уменьшает объем головного мозга и может спровоцировать инсульт.