Определили, что утоляет жажду лучше воды

Наиболее эффективно борется с жаждой молоко животного происхождения.
Соответствующие исследования проводили ученые из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии.
Животное молоко содержит сахарную лактозу, немного белка и жира. Они замедляют отток жидкости из желудка и помогают не испытывать жажду долгое время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые создали искусственную зубную эмаль
Неплохо справляется с жаждой и кофе, если выпить две-три чашки напитка с кофеином. Если добавить две столовые ложки молока, то снизится мочегонный эффект.
"Пиво в больших объемах приводит к меньшей потере воды, чем виски, так как в первом случае вы просто потребляете больше жидкости. Крепкие алкогольные напитки в чистом виде обезвоживают, разбавленные спиртные напитки - нет", - говорит автор исследования профессор Рональд Моган.
Также ученые доказали, что сок и содовая увлажняют гораздо хуже. Фруктовые соки или кола находятся в желудке значительно дольше, чем другие напитки.
В январе ученые узнали, что употребление газированной воды влияет на память, уменьшает объем головного мозга и может спровоцировать инсульт.
Комментарии