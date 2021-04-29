Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра

Появился интерфейс для коллективного просмотра фото: life.liga.net

Онлайн-кинотеатр украинского кино Takflix.com запустил експертиментальний интерфейс Kinoparty. Так зрители могут объединяться в группы и совместно смотреть кино, находясь в разных местах.

Kinoparty предусматривает коллективный просмотр фильма в режиме реального времени. Повторный просмотр ленты невозможен, а "на паузу" его может поставить только модератор события, сообщает НВ.

Цена группового билета на Kinoparty ниже суммы индивидуальных. Во время просмотра участники могут обсуждать кино в режиме аудио- и видеосвязи, обмениваться текстовыми комментариями или емоджи. В тестовом режиме функция позволяет синхронный просмотр в группе до 10 участников, но уже скоро разработчики обещают увеличить эту цифру до 25.

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"2020 год превратил магический долгожданный сеанс в темном кинозале на очередную рутину одинокого человека перед экраном. Мы остались без приятных встреч в кино, дискуссий о выборе фильма, смеха или вздохов в соседнем кресле. Мы потеряли возможность обсудить кино, радость совместного опыта — и с этим надо было что-то делать. Так и появился Kinoparty", — рассказывает основательница онлайн-кинотеатр, кинорежиссера Надежда Парфан.

К концу лета Microsoft выпустит долгожданный сервис Cloud PC. Он предназначен в основном для корпоративных пользователей. Операционная система будет доступна по подписке и будет гарантировать доступ к приложениям Microsoft для повышения производительности.