Одна и та же ракета Маска восьмой раз доставила на орбиту микроспутники

Американская космическая компания SpaceX доставила на околоземную орбиту 17-ю партию из 60 интернет-спутников Starlink.

Груз доставила тяжелая ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила 7 подобных миссий, сообщили в компании Илона Маска.

105-й запуск ракеты поколения Falcon состоялся 20 января со стартового комплекса 39а космического центра имени Кеннеди во Флориде. За 9 мин. после запуска, многоразовая часть ракеты-носителя приземлилась на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

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Первая многоразовая степень Falcon 9 компания Маска будет использовать по десять раз, затем их будут осматривать, менять изношенные детали и использовать еще до 90 раз. SpaceX-мировой лидер по количеству спутников на орбите Земли. Сейчас их почти 1 тыс., а за несколько лет их количество должно достичь 42 тыс.

16-ю партию из 60 интернет-спутников вывели на околоземную орбиту 25 ноября в 04:13 по Киеву.