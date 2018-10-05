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понедельник, 08 октября 2018 07:25

Обязаны ли педагоги преподавать на украинском

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Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Педагоги должны преподавать государственной языком - Гриневич. Фото: Фокус.ua

Украинские педагоги должны преподавать государственной языке, отметила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Недопустимо, если в украинских школах на уроках или в перерывах учителя говорят не на государственном языке", - рассказывает министр в рубрике "Правила школы" в программе "Завтрак с 1 + 1".

В школах национальных меньшинств рядом с государственным языком пользуются родным языком меньшинств или коренных народов. На уроках иностранного учебный процесс на соответствующем языке.

"Несмотря на это основной язык в украинских школах государственный - украинский. Это базовое требование к учителю", - говорит Гриневич.

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В прошлом году 28 сентября вступил в силу закон "Об образовании". Согласно документу, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Право национальных меньшинств на обучение на родном языке реализуется через классы с обучением на языке соответствующей нацменьшинства наряду с государственным языком.

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