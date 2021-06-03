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четверг, 03 июня 2021 08:28

Обновление десятилетия: когда выйдет революционная Windows

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Обновление десятилетия: когда выйдет революционная Windows
Microsoft подготовил новую версию программного обеспечения Windows. Фото: pixabay.com

Microsoft 24 июня представит новую версию программного обеспечения Windows.

Гендеректор корпорации Сатья Наделла назвал это одним из самых значительных обновлений операционной системы для персональных компьютеров в этом десятилетии, сообщает Bloomberg.

Новое программное обеспечение предусматривает, в частности, изменения в дизайне интерфейса, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через магазин приложений Windows, а также способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами.

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Сначала ПО распространят среди инсайдеров Windows, которые подпишутся на тестирование новых продуктов после презентации. Официальный выход запланирован на осень.

19 мая компания Microsoft начала разворачивать майское обновление для Windows 10. Оно направлено на улучшение сценариев удаленной работы с такими изменениями, как возможность использовать несколько камер Windows Hello на одном компьютере.

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03
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