Обнаружили аналог Земли без атмосферы

Землю без атмосферы обнаружили астрофизики Фото: Naked Science

Астрофизики в США обнаружили планету LHS 3844b, которая в 1,3 раза больше Земли и не имеет атмосферы.

Соответствующее открытие сделали астрономы из Гарвардского-Смитсоновского центра, сообщает Naked Science.

Найдена планета вращается вокруг тусклой звезды, однако находится к ней достаточно близко. Она совершает полный оборот вокруг Земли всего за 11 суток.

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Ученые наблюдали за ней с помощью инфракрасного космического телескопа Spitzer около 100 ч. Астрономы обнаружили, что у планеты нет атмосферы.

Полученные данные не подходили одной из рассмотренных авторами моделей. Они не отвечают ни атмосфере, в которой доминирует углекислый газ, ни азотной, как на Земле.

NASA обнаружило планету, с которой испаряется железо. Планета WASP-121b находится на расстоянии 900 световых лет от Земли.