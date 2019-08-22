Обнаружили аналог Земли без атмосферы

 
Ексклюзивы
1/5
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1242
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
1 Просмотров: 1386
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1413
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 1944
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1827
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2142
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1971
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2385
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2079
Фото
Все фото
3
12
8
12
6
Поймали самую старую акулу на планете
Поймали самую старую акулу на планете
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Празднуют 50-летие высадки - NASA показали серию панорам с Луны
Наука, а не магия: фотограф делает невероятные фотографии химических реакций
Наука, а не магия: фотограф делает невероятные фотографии химических реакций
Показали первые камни, которые забрали с Луны
Показали первые камни, которые забрали с Луны
Рассказали, как фекалии туристов отравляют склоны Эвереста
Рассказали, как фекалии туристов отравляют склоны Эвереста
Видео
Все видео
Показали пульсацию ядерного реактора
Показали пульсацию ядерного реактора
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Научный прорыв: ученые "напечатали" функциональный сердечный клапан
Индия запустила на Луну межпланетную станцию
Индия запустила на Луну межпланетную станцию
Показали самое точное изображение структуры человеческого мозга
Показали самое точное изображение структуры человеческого мозга
Как открывали экзопланеты за пределами Солнечной системы
Как открывали экзопланеты за пределами Солнечной системы
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5580
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1971
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2385
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6867
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4799
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 августа 2019
Просмотров: 27
Журнал дощів
Нинішні весна й літо, від початку травня до кінця серпня, подарували мені немало дощів, побачених не з-під парасольки й не через віконне скло, а ...
четверг, 22 августа 2019 17:55

Обнаружили аналог Земли без атмосферы

1 Комментировать
Обнаружили аналог Земли без атмосферы
Землю без атмосферы обнаружили астрофизики Фото: Naked Science

Астрофизики в США обнаружили планету LHS 3844b, которая в 1,3 раза больше Земли и не имеет атмосферы.

Соответствующее открытие сделали астрономы из Гарвардского-Смитсоновского центра, сообщает Naked Science.

Найдена планета вращается вокруг тусклой звезды, однако находится к ней достаточно близко. Она совершает полный оборот вокруг Земли всего за 11 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В черной дыре зафиксировали самые яркие вспышки за всю историю

Ученые наблюдали за ней с помощью инфракрасного космического телескопа Spitzer около 100 ч. Астрономы обнаружили, что у планеты нет атмосферы.

Полученные данные не подходили одной из рассмотренных авторами моделей. Они не отвечают ни атмосфере, в которой доминирует углекислый газ, ни азотной, как на Земле.

NASA обнаружило планету, с которой испаряется железо. Планета WASP-121b находится на расстоянии 900 световых лет от Земли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сегодня украинцы могут наблюдать за пиком метеоритного дождя Персеиды
Сегодня украинцы могут наблюдать за пиком метеоритного дождя Персеиды Просмотров: 675
На Землю летит огромный астероид - NASA
На Землю летит огромный астероид - NASA Просмотров: 4474
Сейчас вы читаете новость «Обнаружили аналог Земли без атмосферы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Украина подписала исторический документ с Турцией

Отрубленную голову князя законсервировали в меду

Самое читаемое
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 44784
&quot;Одна из самых красивых брюнеток&quot; - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна
3
 Просмотров: 26604
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине 2 Просмотров: 25165
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
 Просмотров: 21340
В человеческом теле обнаружили новый орган
В человеческом теле обнаружили новый орган Просмотров: 20817
Наука
NASA искать жизнь вблизи Юпитера
NASA искать жизнь вблизи Юпитера Просмотров: 369
Ученые погрузятся в море на 10 км, чтобы найти микропластик
Ученые погрузятся в море на 10 км, чтобы найти микропластик Просмотров: 360
Представили чемодан для космических туристов
Представили чемодан для космических туристов Просмотров: 153
Показали пульсацию ядерного реактора
Показали пульсацию ядерного реактора
 Просмотров: 2853
Электромобили портят окружающую среду более катастрофично чем дизельные авто?
Электромобили портят окружающую среду более катастрофично чем дизельные авто? 3 Просмотров: 6048
Больше всего комментируют
6
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
3
Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
3
Зеленский напомнил условия возвращения России в G8
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Назвали трех министров, которые могут остаться в новом Кабмине
Голосов: 1516
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua