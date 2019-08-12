Сегодня украинцы могут наблюдать за пиком метеоритного дождя Персеиды

Пик метеоритного потока Персеиды. Фото: из открытых источников

Украинцы могут увидеть один из красивейших и самых известных явлений ночного неба Северного полушария - метеорный поток Персеиды. Фактический пик метеорного дождя Персеиды в этом году пройдет в ночь с 12 на 13 августа.

Персеиды - динамичный, стабильный и численный метеорный поток, что достигает своего максимума ежегодно в августе. Начинается все, обычно, 17 июля и заканчивается 24 августа. Это происходит, когда Земля проходит через орбиту кометы Свифта-Туттля. В течение пика метеодождя, количество метеоров, сгорающих в атмосфере, может достигать в среднем от 80 до 120 в час.

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В 2019 году, наибольшее число метеоров в час, которое может увидеть человек на темном небе - 80.

По прогнозам Международной метеорной организации, фактический пик метеорного дождя Персеиды в этом году ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Ночи накануне и после пика также "будут богаты метеоры". Но почти полная луна затмит не слишком яркие метеоры. Поэтому лучшим временем наблюдения будут утренние часы 11, 12 и 13 августа.

Для выявления Персеид не нужны астрономические спецсредства. Может быть достаточно выбрать место с минимумом искусственного освещения, широким обзором неба и несколько часов для наблюдения. Об этом сообщили на ukrinform.ua.

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