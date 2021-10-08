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пятница, 08 октября 2021 12:26

Объявили лауреатов Нобелевской премии мира

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Объявили лауреатов Нобелевской премии мира
Награду вручили журналистам из Филиппин и России. Фото: twitter.com/NobelPrize

Нобелевскую премию мира в этом году вручили американо-филиппинской журналистке Марии Ресси и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Награду они получили "за усилия по защите свободы выражения взглядов, что является предпосылкой демократии и устойчивого мира", сообщил Нобелевский комитет в Twitter. Размер премии увеличили до 10 млн шведских крон, что в пересчете составляет €980 тыс.

В прошлом году премию мира присудили Всемирной продовольственной программе ООН за борьбу с голодом и за деятельность по предотвращению использования голода в качестве оружия во время войны.

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Объявление победителей Нобелевской премии продлится 2-11 октября. В Стокгольме назовут лауреатов премии по физике, химии, литературе и экономике. Лауреата премии за содействие установлению мира объявят в Осло.

Исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян получили 4 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Награду присудили за их открытие рецепторов температуры и прикосновения.

5 октября награду по физике получили Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн и Джорджио Паризи "за новаторский вклад в понимание сложных физических систем".

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