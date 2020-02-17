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вторник, 18 февраля 2020 06:00

Нобелевский лауреат придумал новый термин

Автор: Time Scavengers
  Два изотопа кислорода
Два изотопа кислорода

18 февраля 1913-го английский химик Фредерик Содди предложил к использованию термин "изотоп".

Изотопы - нуклиды одного и того же химического элемента, имеющие разное количество нейтронов, как результат, разную атомную массу.

С греческого термин "изотоп" переводится, как "в том же месте". Этим названием с ученым-радиохимик Содди поделилась шотландский физик Маргарет Тодд во время беседы.

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Фредерик посчитал это название удачным и решил назвать нуклиды именно таким способом. За свои работы по открытию и исследования изотопов ученый в 1921-м получил Нобелевскую премию по химии.

Изотопы обозначают аналогичными символами, что и химический элемент, добавляя сверху слева символа массовое число.

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Дата
18
февраля

Нобелевский лауреат придумал новый термин

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