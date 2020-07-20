Нил Армстронг пробыл на Луне более 2 час.

20 июля 1969-го в 22:56 по европейскому времени, выйдя из специального модуля "Eagle", американский астронавт Нил Армстронг ступил на поверхность Луны.

В гонке по освоению космоса США соревновалась с Советским Союзом. Каждый из них хотел получить первенство.

Таким образом, в 1961-м Америка начала подготовку к высадке на Луну. Ежегодно Управление по вопросам аэронавтики и космоса запускало космические корабли. А свою лунную программу НАСА назвали "Аполлон".

В экипаж "финального Аполлона" среди 200 претендентов выбрали опытных летчиков-испытателей: сверстников Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Базза Олдрина.

Автор: CBS Los Angeles Команда Apollo 11 - Нил Армстронг, Майкл Коллинз и Базз Олдрин.

16 июля в 9:32 "Аполлон-11" стартовал из космического центра имени Кеннеди, штат Флорида. Через 3 дня космонавты вышли в окололунную орбиту. Еще сутки они проводили проверку всех систем. После Армстронг и Олдрин перешли к лунному модулю "Орел".

Сначала Армстронг попытался прыгнуть на лунную поверхность, однако затем решил спокойно сойти. За 15 мин. к нему присоединился Олдрин. Вместе они установили американский флаг, сделали несколько фото Луны и провели простые научные тесты.

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В общем Олдрин пробыл на поверхности спутника Земли более 1,5 час., Армстронг - 2 час. 10 мин. Вместе они собрали 25 кг лунного грунта. На Землю астронавты вернулись за 8 суток и 3 час. после старта.

Их отсек приводнился в Тихом океане. В августе всех 3 как героев встречали в американских городах. Каждому правительство США предоставило Почетную медаль Конгресса за освоение космоса.

Первой фразой, которую человек произнесла на Луне, стали слова Нила Армстронга: "Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества". В этот момент прямую телевизионную трансляцию показывали в 33 странах мира.