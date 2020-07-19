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воскресенье, 19 июля 2020 11:16

Не заклеивайте веб-камеры на MacBook – Apple обратилась к пользователям

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Не заклеивайте веб-камеры на MacBook – Apple обратилась к пользователям
Apple обратилась к пользователям MacBook. Фото Рейтер

Компания Apple выпустила мануал с призывом не заклеивать камеры на ноутбуках MacBook Pro, так как это может привести к поломке устройства.

Как сообщает AIN.ua, несколько лет назад в сети распространили вирусное фото главы Facebook Марка Цукерберга, который работает по MacBook Pro с заклеенной скотчем веб-камерой. Аналогичным образом поступают пользователи по всему миру, исходя из того, что доступ к камере могут получить хакеры.

В Apple такие меры безопасности считают лишними, ведь FaceTime HD веб-камеры ее ноутбуков оснащены специальным световым индикатором. Если он горит, камера активна, а при отсутствии индикации беспокоиться не о чем. Благодаря индикатору пользователь всегда знает, включена камера.

В то же время, наклейка на камеру может привести к повреждению экрана при закрытии ноутбука, поскольку промежуток между дисплеем и клавиатурой в "макбуков" минимален. Заклеить камеру можно, но только материалом толщиной не более 0,1 мм (толщина листа бумаги для печати). Если пользователь не уверен, какой толщины скотч или стикер хочет использовать, камеру лучше не заклеивать совсем.

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В компании напомнили, что пользователи могут запретить приложениям использовать камеру, или ограничить их в правах. Это можно сделать в System Preferences устройства.

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19
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