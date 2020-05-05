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вторник, 05 мая 2020 10:45

"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос

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&quot;Не спартач, Шепард&quot;: первый американец полетел в космос
Алан Шепард на Луне. Фото: Wikipedia

В этот день в 1961 году Алан Шепард стал первым американцем, который полетел в космос.

5 мая он выполнил суборбитальный космический полет на ракете "Редстоун 3". Она вывела космический корабль-капсулу "Меркурий-3" на баллистическую траекторию суборбитального полета.

В это время Алан Шепард находился в капсуле на борту и достиг высоты примерно в 186,5 км. Посадку он совершил в водах Атлантического ракетного полигона США за 486 км от точки старта.

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Хотя полет и был суборбитальный, Шепард имел возможность управлять кораблем и сделал в невесомости успешное маневрирование. В историю вошли слова Шепарда, сказанные перед стартом "Редстоуна": "Не спартач, Шепард".

Во время второго полета в космос Шепард высадился на Луне.

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Дата
05
мая

"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос

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