Назвали даты весенних каникул для школьников

Сроки каникул могут варьироваться в зависимости от погоды, отопления, или особенностей региона. Фото: pixabay

В этом году с 22 марта по 28 марта в украинских школах будут продолжаться каникулы.

Также ученики будут иметь дополнительный выходной 8 марта, сообщает "Обозреватель".

11 января стартовал второй семестр настоящего учебного года, который завершится 28 мая 2021 года.

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В Министерстве образования и науки Украины ежегодно рекомендуют, какие даты каникул выбирать учебным заведениям для школьников. Закон позволяет школам менять их по собственным потребностям.

Сроки каникул могут варьироваться в зависимости от погоды, отопления, или особенностей региона. Несмотря на это, школа может сама изменять даты отдыха для детей и назначать дополнительный карантин или каникулы.

Если на самоизоляции находятся более 50% учащихся или сотрудников, а также если есть превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, учебное заведение закроют на вынужденный карантин.

Более 2000 школ по всей Украине получили от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) наборы поддержки в предупреждении распространения COVID-19. Пакеты содержат учебно-информационные материалы, по которым дети всех возрастов будут в игровой форме изучать меры безопасности во время пандемии.