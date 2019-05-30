Нашли новый вид динозавров

Мегараптор - новый вид динозавра. Фото: Правительственный курьер.

Окаменелости, которые нашли в Таиланде оказались новым видом динозавров. Он был близким родственником Т-Рекса, высотой 6 метров.

Останки динозавров, найденных 30 лет назад, все это время хранились в музее. Но недавно специалисты не решили их пересмотреть, передает Правительственный Курьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Северном море нашли затонувшую страну

По их словам, они и были немного меньше и примитивние, чем остатки Т-Рекса. Но бесспорно вид является его родственником, и тоже был смертельным хищником.

Мегарапторы, к которым относятся окаменелости нового вида, были не распространены на Земле. Именно поэтому их сложно идентифицировать. Эксперты уверены, что прямая связь с Т-Рексом неоспорима.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию, при которой разлагается пластиковая бутылка. Стрим рассчитан на 450 лет.