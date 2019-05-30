Нашли новый вид динозавров

Окаменелости, которые нашли в Таиланде оказались новым видом динозавров. Он был близким родственником Т-Рекса, высотой 6 метров.
Останки динозавров, найденных 30 лет назад, все это время хранились в музее. Но недавно специалисты не решили их пересмотреть, передает Правительственный Курьер.
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По их словам, они и были немного меньше и примитивние, чем остатки Т-Рекса. Но бесспорно вид является его родственником, и тоже был смертельным хищником.
Мегарапторы, к которым относятся окаменелости нового вида, были не распространены на Земле. Именно поэтому их сложно идентифицировать. Эксперты уверены, что прямая связь с Т-Рексом неоспорима.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил прямую трансляцию, при которой разлагается пластиковая бутылка. Стрим рассчитан на 450 лет.
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