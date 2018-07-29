NASA определилось с первым жильем на Марсе

Первые дома на Марсе можно будет распечатать на 3D принтере - ученые

NASA выбрало победителей конкурса по разработке жилья для первых колонистов Марса. Об этом сообщается на официальном сайте космического агентства.

Жюри агенства отобрало пять команд-финалистов, которые разделили призовой фонд в $100 тыс. Всего в конкурсе принимало участие 18 команд со всего мира.

Первое место в конкурсе заняла команда из штата Арканзас, США. Члены команды получили денежное вознаграждение в размере 21 тысячи долларов. Такой же приз получила команда из Нью-Йорка, занявшая второе место.

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"Командам-победителям удалось успешно создать цифровые модели физических и функциональных характеристик дома на Марсе с использованием специализированных программных инструментов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что материалы для построения жилья планируется собирать прямо на Марсе. Сами жилые модули можно будет напечатать с помощью 3D-принтеров.

Изобретатели утверждают, что такая технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов.

NASA отправит на Марс уникальный вертолет. Mars Helicopter оборудован солнечными батареями и системой нагрева, которые необходимы для работы техники на Марсе. Разрабатывали его 4 года.