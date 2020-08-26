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среда, 26 августа 2020 16:46

Накануне важной презентации Илона Маска пристыдил бывший работник

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Накануне важной презентации Илона Маска пристыдил бывший работник
По словам бывшего сотрудника, Neuralink ставил эксперименты над животными. Фото: Reuters

28 августа проведут презентацию имплантата Neuralink Илона Маска, который должен объединить искусственный интеллект с мозгом человека. Однако его создание не обошлось без внутреннего конфликта в компании и неудачных экспериментов над животными.

Об этом рассказал бывший сотрудник Neuralink, передает STAT.

Конфликт между группой ученых и инженерами проекта начался с требований Маска ускорить срок сдачи. Из-за этого из 8 ведущих научных сотрудников компании в проекте осталось 2.

По словам бывшего сотрудника, Neuralink ставил эксперименты над животными, которые несли угрозу их жизни. Главным же элементом презентации должна стать демонстрация примата, который благодаря имплантату будет двигать вдоль экрана курсором при помощи "силы мысли".

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Компания Tesla работает над разработкой тренировочного нейрокомпьютера под названием Dojo.

Нейрокомпьютер будет очень мощным, об этом сообщил основатель и гендиректор компании Илон Маск.

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Дата
26
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