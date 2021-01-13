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среда, 13 января 2021 14:39

На Землю отправили "космическое" вино

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На Землю отправили &quot;космическое&quot; вино
Астронавты с МКС отправили на Землю 12 бутылок вина. Фото: pixabay

С Международной космической станции на Землю экипаж направил 12 бутылок французского бордо.

Также отправили несколько сотен гроздей винограда, которые год назад оказались на МКС для исследования, сообщает АР.

Благодаря такому эксперименту с вином хотели узнать, как космическая среда влияет на химические процессы в напитке. В частности, причинение осадка и пузырьков.

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Ученые говорят, что из-за быстрого изменения климата на планете важно понимать, как влияют различные условия на виноград и продукты, которые производят из него.

На борту МКС нельзя пить алкоголь, поэтому после окончания эксперимента бутылки отправили обратно на Землю. Их торжественно откроют в конце февраля. Попробовать вино из космоса смогут ученые, задействованные в эксперименте, а также эксперты французского виноделия.

Санта-Клаус и его сани получили лицензию на коммерческие полеты к Международной космической станции. Впервые в истории Санте выдали специальную коммерческую космическую лицензию для полета с экипажем на Международную космическую станцию ​​с использованием его космической капсулы StarSleigh-1, питаемой от ракеты Рудольф, сообщает FAA.

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