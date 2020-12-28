Санта-Клаус получил лицензию на полеты к МКС

Санта может полететь в космос. Фото: Детское радио

Санта-Клаус и его сани получили лицензию на коммерческие полеты к Международной космической станции.

Впервые в истории Санте выдали специальную коммерческую космическую лицензию для полета с экипажем на Международную космическую станцию ​​с использованием его космической капсулы StarSleigh-1, питаемой от ракеты Рудольф, сообщает FAA.

Лицензия на миссию включает в себя как запуск, так и операции по возвращению в атмосферу и будет осуществляться с космодрома в США.

Теперь Санта может свободно перемещаться в воздушном пространстве Соединенных Штатов, а также доставлять грузы к МКС.

"Давайте признаем, 2020 год был сложным, и нам бы не помешала особая праздничная радость, которую может принести только Санта", - отметил представитель FAA Стив Диксон.

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Напомним, в ВООЗ сообщили, что пандемия коронавирусу не помешает Санта-Клаусу путешествовать по миру и приносить детям подарки под елку на Рождество.